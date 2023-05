Football : L'Inter Milan remporte la Coupe d'Italie

Football : L'Inter Milan remporte la Coupe d'Italie













par Antonin Gizolme (iDalgo) L'Inter conserve son titre ! Dans un Stadio Olimpico de Rome bouillant, l'Inter Milan a pris le meilleur sur la Fiorentina (2-1), s'adjuge une neuvième Coupe d'Italie et revient à hauteur de l'AS Roma comme deuxième club le plus titré derrière la Juventus (14). Pourtant, tout avait mal débuté avec un but de Nicolas Gonzalez dès l'entame de jeu (2') sur un service de Ikoné. Sous l'eau, l'Inter a laissé passer l'orage avant de piquer par deux fois grâce à Lautaro Martinez (29', 37'), auteur de ses 100e et 101e buts sous le maillot milanais. Au retour des vestiaire, la Viola faisait le forcing pour égaliser mais butait sur Samir Handanovic ou manquait de justesse dans le dernier geste. La Fiorentina doit s'incliner mais devra vite se remettre à l'endroit avant d'affronter West Ham en finale de la Ligue Europa Conférence. L'Inter de son côté jouera la finale de la Ligue des Champions face à Manchester City le 10 juin prochain.