Football : L'Espagne remporte la Ligue des nations

par Lucas Fontaine (iDalgo) Au terme d'un match haletant et indécis jusqu'au bout, la troisième édition de la Ligue des nations a basculé du côté espagnol. La Roja a battu la Croatie en finale, dimanche 18 juin, à l'issue d'une séance de tirs au but et après 120 minutes de jeu sans la moindre réalisation (0-0, 5-4 aux tirs au but). L'Espagne succède ainsi au palmarès au Portugal et à la France, tenante du titre en 2021. Le gardien ibérique Unai Simon a été l'homme décisif. Lors de la séance de tirs au but, il a sorti les tentatives de Lovro Majer puis de Bruno Petkovic avant que Dani Carvajal n'offre le premier sacre aux Espagnols depuis l'Euro 2012. Un trophée qui lance de la meilleure des façons le mandat de Luis de la Fuente, six mois après l'élimination de l'Espagne en huitièmes de finale du Mondial, contre le Maroc (0-0, 3-0 aux tirs au but). La Croatie, en revanche, concède une nouvelle défaite en finale d'une compétition internationale après celle de la Coupe du monde 2018 face aux Bleus (4-2). La Croatie va vouloir retrouver le chemin de la victoire en septembre prochain face à la Lettonie dans un match comptant pour les Éliminatoires de l'Euro 2024. L'Espagne affrontera quant à elle la Géorgie.