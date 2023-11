Football : L'équipe de France U17 s'impose face à la Corée du Sud

par Mattys Bernard (iDalgo) Après un premier succès facile contre le Burkina Faso (3-0), l'équipe de France U17 confirme son bon début de tournoi. Confrontés à la Corée du Sud pour leur deuxième match de phase de poule de la Coupe du monde des -17 ans, les Français se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Mathis Amougou, unique buteur du match, a offert la victoire aux Bleuets en ouvrant le score dès le début du match (2e minute). Il s'agit de son deuxième but dans la compétition. Cette victoire permet aux Tricolores de conserver la tête du groupe E, juste devant les États-Unis. Déjà assurés de poursuivre la compétition, ils disputeront le dernier match de poule pour déterminer la première place du groupe contre les Américains.