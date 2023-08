Football : L'AS Monaco clôture sa préparation par une défaite

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) L'ASM est tombé sur plus fort que lui ! A 6 jours de son premier match de Ligue 1 contre Clermont, Monaco vient de s'incliner face au Bayern (4-2). Les hommes de Hutter avait pourtant pris l'avantage à la 29ème minute grâce à Minamino avant de s'écrouler dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Les réalisations successives de Laimer, Musiala et Gnabry ont permis aux Bavarois de se mettre à l'abris. Au retour des vestiaires, Ben Yedder a réduit l'écart sur penalty (64) avant d'encaisser un dernier but 5 minutes plus tard inscrit pas Sané. Pour son premier été passé sur le Rocher, le bilan en amical de Hutter est irrégulier (4 défaites, 1 nul et 3 victoires).