Football : L'Ajax cartonne, Utrecht aussi

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour le compte de la 3ème journée d'Eredivisie, l'Ajax Amsterdam, tenu en échec par Twente le week-end dernier, recevait le Vitesse Arnhem dans sa Johan Cruijff Arena. Et les Ajacides ont essuyé leur frustration sur les Jaune et Noir. Dès la huitième minute, Antony a ouvert le score (5') sur un service de Mazraoui. Plus tard dans la première période, Alvarez (31') puis Gravenberch (43') ont alourdi la marque avant de rentrer aux vestiaires. Toujours affamés, les hommes de Ten Hag ont ajouté deux buts supplémentaires pour porter le score à 5-0, lequel n'a plus bougé. Dans le même temps, NEC Nimègue a obtenu un court succès contre le Heracles Almelo grâce à sa pépite Akman. Enfin, plus tôt, Utrecht s'était défait de Feyenoord (3-1).