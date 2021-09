Football : L'AC Milan et Zlatan Ibrahimovic assurent

par Adrien Verger (iDalgo)

Le bon début de saison du Milan AC se confirme ce dimanche avec une victoire 2-0 à domicile contre la Lazio. Après leurs belles victoires face à la Sampdoria (4-1) et Cagliari (2-0), les Milanais ont pu compter sur Zlatan Ibrahimovic, entré en cours de jeu, et Théo Hernandez, auteur d'un match plein, pour venir à bout de la Lazio Rome. Leao avait débloqué le compteur à la 45e minute et Kessie aurait pu alourdir le score avant la pause s'il n'avait pas manqué son penalty. Entré à la 60e minute, Ibrahimovic n'a attendu que 7 minutes pour marquer, trompant Reina à bout portant. Au classement, les hommes de Sarri prennent la deuxième place, à égalité de points avec les leaders de l'AS Roma (9 unités chacun). La Lazio, avec cette première défaite de la saison, est 6e.