Football : Khephren Thuram remplace Eduardo Camavinga au sein des 'Bleus'

par Matthieu Cointe (iDalgo) Coup dur pour l'équipe de France et le Real Madrid. Victime d'une entorse du genou droit, Eduardo Camavinga a quitté le rassemblement des Bleus, comme indiqué par un communiqué de la Fédération Française de Football publié ce jeudi matin. Le milieu de terrain de 21 ans s'est blessé à la suite d'un choc avec Ousmane Dembélé lors d'un entraînement mercredi après-midi. Pour le remplacer, Didier Deschamps a décidé d'appeler Khephren Thuram. Le Niçois entre chez les A pour la deuxième fois de sa carrière après le rassemblement du mois de mars 2023 et son unique sélection face aux Pays-Bas. L'équipe de France affrontera Gibraltar samedi et la Grèce mardi prochain dans la phase de qualifications pour l'Euro 2024.