Football : Karim Benzema quitte le Real Madrid

Football : Karim Benzema quitte le Real Madrid













par Mael Chrétien (iDalgo) C'est officiel, Karim Benzema va quitter le Real Madrid et jouera son dernier match sous la tunique blanche ce dimanche 4 juin. Le Ballon d'or en titre et la Maison Blanche ont décidé de ne pas prolonger l'aventure du Français au sein de la capitale. Arrivé en 2009 à 21 ans, le Lyonnais a connu l'âge d'or du Real moderne des années 2010. Avec 25 trophées, il est le joueur le plus titré de l'histoire du club, comprenant 5 Ligues des Champions, 4 Ligas, mais aussi des distinctions individuelles tel que son Ballon d'or 2022 ou encore le Pichichi. Toutes ces récompenses ont été remportées durant ses 648 matchs, dans lesquels il a inscrit 353 buts, le classant à la deuxième place des meilleurs buteurs Madrilènes derrière un certain Cristiano Ronaldo avec qui il a formé un duo extraordinaire pendant 9 de ses 14 ans passés chez les Merengues. Actuel capitaine, celui qui est arrivé sur la pointe des pieds symbolise une trajectoire phénoménale, et représente un travail acharné et une persévérance propre à l'exigence et aux valeurs du Real Madrid. Son futur transfert sera à priori annoncé dans la semaine, mais une chose est sûre Karim Benzema s'en va en légende.