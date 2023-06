Football : Karim Benzema a fait ses adieux au Real

par Mael Chrétien (iDalgo) C'est la toute dernière fois qu'il porte ce maillot blanc. Karim Benzema a été fêté par le Real Madrid malgré le match nul face à l'Athletic Bilbao (1-1). Cet ultime match de la saison a eu une saveur de page qui se tourne ce soir à Bernabeu. Le ballon d'or français n'est pas le seul à quitter la Maison Blanche. Marco Asensio, Eden Hazard et Mariano Diaz ont eux aussi été célébrés par les joueurs et le public madrilène. Mais tous les regards étaient tournés vers le numéro neuf et capitaine, il s'est d'ailleurs offert un dernier but, portant son compteur à 354 en 678 matchs. C'est un aurevoir arrivé subitement qui a suscité beaucoup d'émotions dans les gradins. Au niveau du sportif, avec ce match nul le Real conserve tout de même sa deuxième place.