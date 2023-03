Football : Just Fontaine, buteur record en Coupe du monde, est mort

(Actualisé avec précisions biographiques) PARIS, 1er mars (Reuters) - Just Fontaine, buteur vedette de l'équipe de France de football et détenteur du record de buts en une Coupe du monde, est mort à 89 ans, a annoncé mercredi son ancien club du Stade de Reims. L'ancien attaquant détient depuis 1958 le record du nombre de buts inscrits pendant une même phase finale de Coupe du monde, avec 13 buts en Suède. La France, pour laquelle il a inscrit 30 buts en seulement 21 sélections entre 1953-1960, avait alors atteint les demi-finales de la compétition, battue par le Brésil de Pelé. Just Fontaine a aussi été un buteur prolifique en club, inscrivant 259 buts en 283 matches, essentiellement avec le Stade de Reims, première grande équipe française sur la scène européenne dont il fut l'une des incarnations auprès du grand public. Avec "le grand Reims", Just Fontaine est sacré trois fois champion de France et atteint en 1959 la finale de la Coupe des clubs champions européens, perdue 2-0 face au Real Madrid. Cette saison là, il finit meilleur buteur de la compétition avec 10 buts. "Une étoile du football français, un buteur hors pair, un Rémois légendaire", a écrit le Stade de Reims sur son compte Twitter. Après sa carrière de joueur, Just Fontaine a entraîné le Paris Saint-Germain aux premières années de la création du club, qu'il a fait monter en première division en 1974. "C'est un monument du football français qui nous a quittés, et un triste jour pour les amoureux du Paris Saint-Germain", a commenté le club francilien sur Twitter. (Tangi Salaün et Julien Prétot, rédigé par Bertrand Boucey)