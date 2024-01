Football : Jürgen Klopp annonce son départ de Liverpool !

par Emilien Schoenher (iDalgo) C'est un véritable séisme pour le monde du football, Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool depuis 2015, annonce qu'il quittera les Reds à la fin de la saison... La nouvelle est tombée en fin de matinée via une vidéo postée par le compte du club sur les réseaux sociaux. L'Allemand explique son choix par le fait qu'il soit à court d'énergie. Il précise qu'il va bien, mais qu'il sait qu'il ne peut pas faire ce travail encore et encore. Après neuf ans passés sur le banc de Liverpool, la légende du club va quitter les bords de la Mersey avec une Premier League (2020), une Ligue des champions (2019), la Supercoupe de l'UEFA la saison d'après, la Coupe du monde des clubs (2019), une League Cup et une FA Cup (2022) à son palmarès. Le coach de 56 ans pourrait laisser une dernière trace dans son histoire avec Liverpool, les Reds étant actuellement en tête de la Premier League avec cinq points d'avance sur Manchester City.