Football : Journée tranquille pour les clubs de L2

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les clubs de Ligue 2 jouaient cet après-midi en Coupe de France avec un résultat presque parfait. Le carton de la journée est à mettre au profit du Paris FC qui écrase Cayenne sur le score de 14-0 ! Pluie de buts également pour Auxerre qui se défait de Chambéry sur le score de 6-4 ! Succès également facile pour Valenciennes 4-1 contre Calonne Ricouart qui avait pourtant ouvert le score. Même scénario pour Amiens contre Cambrai avec une victoire 4-1. Match tranquille également pour Sochaux et Dijon victorieux respectivement de Montchat Lyon (3 - 0) et Morteau Montlebon (2 - 0). Victoire plus compliquée pour Nancy 1 - 0 contre Bischeim, tout comme Guingamp contre le Stade Briochin (1 - 0.) Enfin, Nîmes s'est fait peur, mais finit par s'imposer aux tirs au but contre Aubagne (3 - 2). Rodez n'aura pas connu la même réussite et est même le seul club de Ligue 2 à s'incliner aujourd'hui avec un revers également aux tirs au but contre l'AS Cannes (2 - 1).