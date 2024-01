Football : José Mourinho quitte la Roma

par Matthieu Cointe (iDalgo) C'est fini entre José Mourinho et l'AS Roma ! Le club italien a officialisé le départ du technicien portugais mardi matin dans un communiqué. En difficulté dans cette première partie de saison, la Louve se classe à la neuvième place de Serie A après 20 journées. Dimanche soir, les coéquipiers de Paulo Dybala ont été sèchement battus par l'AC Milan (3-1). La défaite de trop pour Mourinho et les dirigeants romains. En poste depuis 2021, le "Special One" a hissé son club en finale de l'Europa League la saison dernière, perdue face au FC Séville aux tirs au but. L'ancien entraîneur du Real Madrid a aussi remporté la première édition de l'histoire de la Ligue Europa Conférence avec le club de la capitale.