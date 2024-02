Football : Jean-Louis Gasset, nouvel entraîneur de l'OM !

par Mylene Dufour (iDalgo) Encore du changement à l'OM. La défaite contre Brest, 1-0 ce dimanche, a été la goutte de trop. Ce mardi, Gennaro Gattuso a été remercié par le club phocéen dans un communiqué, après 5 mois en tant qu'entraîneur. Et c'est Jean-Louis Gasset qui prend sa place, devenant le quatrième coach en moins d'un an de l'équipe première. L'ancien coach de l'ASSE fera sa première sur le banc marseillais a l'occasion du 1/16e de finale retour face au Shakhtar Donetsk, à domicile. L'occasion pour l'OM de mettre fin à la série des 7 rencontres sans victoire.