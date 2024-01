Football : Intouchable, Auxerre est le nouveau leader de Ligue 2

par Sebastien Salpietro (iDalgo) L'AJ Auxerre prend la tête de la Ligue 2 BKT avec un succès face à Bordeaux, en clôture de la 20e journée de Ligue 2 (3-1). Encore auteurs d'un match plein, les Auxerrois ont prouvé leur domination en inscrivant trois buts, dont un doublé pour Ayé (24' et 87') qui a inscrit la réalisation du break pour mettre définitivement à l'abri les siens. Mais les Girondins s'étaient, de toute façon, éteints à petit feu en seconde période après le but contre son camp d'Ignatenko (46') qui leur avait mis un coup au moral. Alors qu'ils étaient remontés à bloc après leur égalisation juste avant la pause par l'intermédiaire de Vipotnik (44'). Avec ce succès, la formation de Christophe Pélissier (41 points) passe devant Angers à la première place du championnat. Les Bordelais (22 pts), en revanche, sont toujours sous la menace de la zone rouge puisque seulement trois unités les séparent de cette dernière.