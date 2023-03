Football : Hervé Renard devient le nouveau sélectionneur des Bleues

par Matthieu Cointe (iDalgo) C'était attendu, c'est désormais officiel. Ce jeudi, Hervé Renard a été nommé sélectionneur de l'Équipe de France féminine par la Fédération Française de Football (FFF). Le Savoyard de 54 ans était à présent à la tête de la sélection de l'Arabie Saoudite, seule nation à avoir battu l'Argentine dans le dernier mondial. Aussi sélectionneur de la Zambie, de la Côte d'Ivoire ou encore du Maroc par le passé, il dirigera une équipe féminine pour la première fois de sa carrière. Celui qui a remporté deux Coupes d'Afrique des nations succède à Corinne Diacre, dont le passage a été marqué par une mauvaise relation avec les cadres françaises. Sa première liste sera annoncée vendredi prochain, à 4 mois de la Coupe du monde.