Football : Hakimi signe au Paris-Saint-Germain, Guendouzi prêté à l'OM

par Martin Schmuda (iDalgo)

L'international marocain Achraf Hakimi a signé ce mardi un contrat avec le Paris-Saint-Germain jusqu'en 2026. Le latéral de 22 ans, qui sort d'une belle saison avec l'Inter Milan (sept buts, dix passes, titre en Serie A), a passé la visite médicale ce matin avant de s'engager avec le club de la capitale. Le montant du transfert se situe aux alentours de 60 millions d'euros, en plus de divers bonus. Hakimi est une très bonne affaire pour le PSG qui a vu Alessandro Florenzi repartir à l'AS Roma à la fin de son prêt, et en attendant l'officialisation de Sergio Ramos qui devrait passer sa visite médicale mercredi. L'Olympique de Marseille s'active aussi pendant l'intersaison et a confirmé l'arrivée en prêt de Mattéo Guendouzi en provenance d'Arsenal. Joueur de l'OM pour la saison prochaine, le Français fait aussi l'objet d'une option d'achat de 11 millions d'euros.