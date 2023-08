Football : Gvardiol rejoint officiellement Manchester City pour 5 saisons

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Et de deux ! Après avoir signé Kovacic, Manchester City accueille un deuxième croate cet été. Il s'agit du jeune défenseur central de 21 ans, Josko Gvardiol, qui arrive en provenance du RB Leipzig. Le montant du transfert étant estimé à 90 millions d'euros (hors bonus), le Croate devient le défenseur le plus cher du monde et, par conséquent, le plus cher de l'histoire de la Premier League devant Maguire et van Dijk. Le club a annoncé sa signature, pour 5 ans, un peu plus tôt dans la matinée. "Signer ici est quelque chose de vraiment spéciale pour moi et ma famille. J'ai toujours rêvé de jouer un jour en Angleterre et rejoindre Manchester City est un honneur" a livré le joueur lors de sa signature. Il portera le numéro 24.