Football : Gundogan (City) file au Barça !

par Edouard Guala (iDalgo) La saga Gundogan connait enfin son verdict. Après de longues semaines de tergiversations, Ilkay Gundogan s'est engagé librement au FC Barcelone. Le capitaine de Manchester City a choisi de ne pas poursuivre l'aventure en Angleterre, après avoir tout gagné sous le maillot des Skyblues. Au fil des années, Pep Guardiola en avait fait l'un de ses cadres, lui offrant même le brassard de capitaine. À 32 ans, le milieu de terrain a décidé de changer d'air et de découvrir le troisième championnat de sa carrière. Orphelin de Sergio Busquets, le Barça a très vite répondu à ce départ pour renforcer son entrejeu. En plus de ce joli coup, un joueur au style de milieu défensif pur devrait aussi rejoindre la Catalogne cet été.