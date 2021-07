Football : Grâce à Payet, l'OM accroche le nul face à Braga

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour son quatrième match de pré-saison, l'Olympique de Marseille affrontait Braga au Portugal. Après trois victoires, les hommes de Jorge Sampaoli subissent un petit coup d'arrêt. Apathiques dans le premier acte, les Olympiens ont encaissé l'ouverture du score d'Abel Ruiz à la 19ème minute suite à une erreur de défense. Derrière à la pause, ils ont d'abord réagi dans le jeu grâce au bon apport de Mattéo Guendouzi ou de Luan Peres à la première relance. Résultat, Dimitri Payet a pu égaliser après un centre de Pape Gueye mal repoussé par la défense. Le no10 phocéen a ajusté le portier de Braga dans la lucarne et ne lui a laissé aucune chance. Le score n'aura plus bougé et les deux équipes se séparent sur un score d'un but partout. L'OM affrontera Benfica ce dimanche pour poursuivre sa montée en puissance avant le début de la Ligue 1 le 8 août face à Montpellier.