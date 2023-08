Football : Gonçalo Ramos à Paris, c'est fait !

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Courtisé depuis plusieurs semaines par le Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos vient d'être prêté pour une saison avec option d'achat par le Benfica Lisbonne. Et qui de mieux que Pedro Miguel Pauleta, 109 buts en 5 saisons avec le club de la capitale, pour annoncer la nouvelle. Sur son compte Twitter, le PSG a posté une vidéo mettant en avant son ex buteur portugais souhaitant la bienvenue à Ramos : " Maintenant, c'est à toi d'écrire l'histoire du Paris Saint-Germain. Bienvenue dans notre club" s'exprime t-il. En cas d'achat, le champion de France en titre devra débourser 65 millions d'euros. A cela, s'ajoutera 15 millions de bonus.