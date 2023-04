Football : Franck Lampard fait son grand retour sur le banc de Chelsea

par Edouard Guala (iDalgo) Ce n'était donc pas un adieu, mais juste un au revoir !... Deux ans et trois mois après son éviction du poste de manager des Blues, l'ancien légendaire milieu terrain retrouve les mêmes responsabilités. Depuis l'éviction de Graham Potter, les dirigeants du club londonien cherchaient un entraîneur pour remettre à flot le navire du onzième de Premier League. Le nom de Julian Nagelsmann avait été annoncé, mais c'est finalement Franck Lampard qui assurera l'intérim jusqu'à la fin de saison. L'anglais va commencer très fort, avec un déplacement chez les Wolves, et surtout un quart de finales de la Ligue des Champions face au Real Madrid mercredi prochain. The legend is back.