Football : Francesco Farioli nouvel entraîneur de Nice

par Matthieu Cointe (iDalgo) L'OGC Nice tient son nouveau coach. Vendredi soir, le Gym a officialisé l'arrivée de Francesco Farioli sur le banc des Aiglons. L'Italien de 34 ans prend la suite de Didier Digard, qui a assuré l'intérim à la tête de l'équipe depuis le mois de janvier dernier et le départ de Lucien Favre. Francesco Farioli va découvrir l'un des cinq grands championnats européens et arrive en provenance de Turquie, où il a dirigé Karagumruk puis Alanyaspor jusqu'en février dernier. Entraîneur des gardiens à Benevento lors de la saison 2017-2018, le Toscan a suivi Roberto De Zerbi lors de son passage à Sassuolo, de 2018 à 2020.