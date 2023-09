Football féminin : Premier trophée de la saison pour les Lyonnaises

Football féminin : Premier trophée de la saison pour les Lyonnaises













par Paul Vieu (iDalgo) Ce trophée des championnes opposait l'Olympique Lyonnais, vainqueur du championnat de France l'année passée, à leurs dauphines parisiennes. Et ce sont les Lyonnaises qui soulèvent la coupe, après avoir remporté les deux seules autres éditions de cette compétition, en 2019 et en 2022. Elles auront largement dominé cette finale en tirant 20 fois au but, contre 5 petites tentatives parisiennes. La frappe de la recrue Melchie Dumornay trouve le chemin des filets à la 35e minute. Eugénie le Sommer double la mise à la 67e minute et anéantit définitivement tout espoir parisien. A noter que Kadidiatou Diani retrouvait son ancien club dès son premier match sous ses nouvelles couleurs. Premier match et premier trophée donc pour Diani et ses coéquipières qui lancent parfaitement leur saison.