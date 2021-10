Football féminin : Lyon tranquille face au BK Häcken

par Adrien Verger (iDalgo)

A l'occasion de la première journée de Ligue des Champions féminine, l'Olympique lyonnais s'est facilement défait du club suédois de Häcken. Les joueuses de Sonia Bompastor se sont imposées sur le score de 3-0. Après une première mi-temps globalement maîtrisée mais en manque de réalisme (les Lyonnaises ont marqué 1 but sur 17 tentatives), les septuples championnes d'Europe ont rapidement fait la différence dans le second acte pour finalement terminer le match dans la gestion. Malard et Macario sont les buteuses lyonnaises, Larsen a marqué contre son camp. Au classement, Lyon est 1er de son groupe devant le Bayern Munich et Benfica, deux équipes s'étant quittées sur un match nul 0-0. Hacken est dernière du groupe D.