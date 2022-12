Football féminin : Le PSG remporte son choc face à l'OL

par Matthieu Cointe (iDalgo)

La D1 Arkéma a un nouveau leader ! Dimanche soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais dans le choc de la 11e journée du championnat de France (0-1). Les joueuses de Gérard Prêcheur ont réalisé le coup parfait avec un but inscrit en toute fin de rencontre par Kadidiatou Diani sur corner. Dominateur durant la majeure partie de la rencontre, l'OL a manqué d'efficacité dans le dernier geste. L'équipe de Sonia Bompastor concède sa première défaite à domicile en D1 Arkéma après une série de 95 matchs sans s'incliner. Avec cette défaite, Lyon perd la tête du classement et voit son adversaire du soir lui passer devant avec un point d'avance. La semaine prochaine, Fenottes et Parisiennes disputeront des matchs couperets en phase de groupes de la Ligue des Champions.