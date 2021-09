Football féminin : La France écrase la Grèce

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour son premier match des Éliminatoires pour la Coupe du Monde 2023, l'Équipe de France féminine a humilié la Grèce (10-0) au Pampeloponnisiako de Patras. En l'absence de Henry et Le Sommer, non sélectionnées par Corinne Diacre, les Bleues ont totalement dominé des Grecques impuissantes de bout en bout. Les Parisiennes ont particulièrement brillé, Marie-Antoinette Katoto en tête qui a signé un quadruplé (18', 25', 40', 53'). Grace Geyoro (15') et Kadidiatou Diani (38') se sont également illustrées du côté des joueuses du PSG. Amel Majri avait ouvert le score (14'), puis Moraitou a envoyé le ballon dans son propre but (30'). Enfin, la capitaine tricolore Wendie Renard a conclu le festival sur penalty (90+2'). Les Bleues égalent la plus large victoire de leur histoire à l'extérieur et prennent la tête du groupe I avant de se rendre en Slovénie mardi.