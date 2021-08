Football : Diego Costa file au Brésil, Abraham proche de l'AS Roma

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Diego Costa de retour dans le monde du football. Après son départ de l'Atlético Madrid, l'attaquant espagnol traverse l'Atlantique en direction du Brésil. L'ex international de la Roja signe à l'Atlético Mineiro jusqu'à la fin de la saison.

En Angleterre, Tammy Abraham, l'attaquant de Chelsea devrait signer un contrat de 5 ans avec l'AS Rome pour un montant d'environ 40 millions d'euros. L'Anglais percevra un salaire entre 4 et 5 millions par saison.

Le feuilleton d'Harry Kane à Manchester City touche peut-être à sa fin. Les Spurs ont encore refusé une offre de 177 millions d'euros des Mancuniens et comptent sur lui pour cette saison.

Et enfin, Layvin Kurzawa serait proche de l'Olympique Lyonnais. Le joueur aurait donné son accord pour partir du côté du Rhône. Les négociations entre le PSG et le club dirigé par Jean-Michel Aulas doivent débuter.