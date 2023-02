Football : Désillusion pour Rennes contre le Shaktar

par Edouard Guala (iDalgo) Cette élimination va faire mal aux hommes de Bruno Génésio. Battus 2 à 1 au match aller, les Bretons savaient qu'un but inscrit à domicile relancerait totalement la physionomie de la confrontation. Après une première mi-temps fermée, la partie s'emballe grâce à l'ouverture du score de Toko-Ekambi au retour des vestiaires (1-0, 52'). Le score en restera finalement là à la fin du temps réglementaire, synonyme de prolongations. Ibrahim Salah pense faire le plus dur en inscrivant le but du break, mais le jeune Januel Belocian est coupable d'un but contre son camp en toute fin de rencontre (2-1, 119'). Le Shaktar Donetsk remportera finalement la séance de tirs au but sur le score de 5 transformations à 4. Rennes prend la porte.