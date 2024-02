Football : Delphine Cascarino de retour dans la liste des "Bleues"

par Mylene Dufour (iDalgo) Le 23 février prochain, l'équipe de France féminine affrontera l'Allemagne, pour le compte de la demi-finale de la Ligue des nations. En cas de victoire, les Bleues joueront la finale 5 jours plus tard face aux gagnantes du duel Pays-Bas - Espagne. Pour l'occasion, Hervé Renard a dévoilé la liste des joueuses sélectionnées. Parmi elles, 8 joueuses du PSG, dont Kadidiatou Diani en attaque, et 5 de l'OL avec Griedge Mbock en défense. Delphine Cascarino signe aussi son retour dans l'effectif après une rupture du ligament croisé du genou en mai dernier. En revanche, pas de Wendie Renard, pas encore remise à 100% de sa blessure à la cuisse. L'équipe de France féminine devra donc composer face à l'Allemagne sans son habituelle capitaine.