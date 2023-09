Football : Débuts réussis pour Thierry Henry !

Football : Débuts réussis pour Thierry Henry !













par Dorian Madala (iDalgo) Les Bleuets ce sont facilement imposés contre le Danemark (4-1) ce soir à Nancy pour la première de Thierry Henry. Johann Lepenant (23e), Rayan Cherki (38e) et Elye Wahi (75 et 90e) se sont illustrés lors de la rencontre. Malgré avoir encaissé un but dans les premiers instants, les hommes du nouveau sélectionneur français se sont rattrapés de la meilleure des manières. Un résultat de bon augure avant les matchs à enjeux qui arrivent très vite. Les coéquipiers de Quentin Merlin débuteront leur phase qualificative à l'Euro le 11 septembre prochain. Ils trouveront sur leur route la Slovénie pour démarrer.