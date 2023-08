Football : Dans la difficulté, l'Angleterre se défait du Nigeria aux tirs aux buts

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Qui l'aurait cru ! Les Anglaises sont passées au bord de l'élimination. Face à une équipe du Nigeria décomplexée, Bright et ses coéquipières ont dû aller jusqu'à la séance de tirs aux buts (4 t.a.b à 2) pour se qualifier en quarts de finale. En effet, après 120 minutes de jeu, les deux équipes étaient toujours dos à dos (0-0) malgré un grand nombre de situations dangereuses. Les Nigérianes ont touché 3 fois les montants et se sont même retrouvées en supériorité numérique après l'exclusion de James à la 87ème minute. Elles n'auront jamais su profiter de cet avantage et la dure loi des pénaltys leur a été défavorable. Elles quittent donc la compétition en huitièmes.