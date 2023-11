Football : Coup dur pour Benjamin Pavard !

par Mattys Bernard (iDalgo) Didier Deschamps devra se passer de Benjamin Pavard lors du prochain rassemblement des Bleus... En effet, le champion du monde 2018 est victime d'une luxation de la rotule avec une distorsion des ligaments du genou, comme l'a indiqué ce matin l'Inter Milan dans un communiqué officiel. Sa blessure est survenue lors du match qui opposait les Nerazzurri à l'Atalanta, samedi dernier. L'ancien joueur du Bayern Munich devrait vraisemblablement être écarté des terrains pendant plus d'un mois, l'obligeant ainsi à manquer le prochain rassemblement de l'équipe de France les 18 et 21 novembre prochains. Devenu titulaire avec l'équipe lombarde, c'est un véritable coup d'arrêt pour le défenseur international !