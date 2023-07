Football : Clap de fin pour Ripoll chez les Espoirs

Football : Clap de fin pour Ripoll chez les Espoirs













par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Sylvain Ripoll n'est plus l'entraîneur des Espoirs ! La nouvelle est tombée ce lundi en début d'après-midi. Une décision qu'a prise la Fédération française de football suite à une performance lors de l'Euro Espoir jugée "trop décevante". Pour rappel, les Bleuets avaient été éliminés en quarts de finale après leur défaite 3-1 face à l'Ukraine. C'est donc après 6 ans de bons et loyaux services et à moins d'un an du début des Jeux Olympiques de Paris, que le technicien de 51 ans plie bagages. A l'heure actuelle, personne n'a été nommé pour prendre sa succession. Affaire à suivre.