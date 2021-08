Football : City passe à l'attaque pour Grealish

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Manchester City aurait mis sur la table une offre de 120 millions d'euros à Aston Villa pour Jack Grealish, selon le média anglais The Telegraph. Selon Sky Sports, le club formateur du milieu anglais serait d'accord de laisser partir son meneur de jeu pour cette somme, alors qu'il lui a aussi proposé une prolongation de contrat. Le joueur de 25 ans a donc les cartes en main, sachant que si Grealish rejoint les Skyblues, il deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League. Les Mancuniens devraient aussi commencer à s'activer sur le dossier Harry Kane dans les prochains jours. Du côté des signatures, Roman Iaremtchouk s'est engagé jusqu'en 2026 avec le Benfica Lisbonne pour 17 millions d'euros. Enfin, Marko Arnautovic retourne en Europe après deux ans passés avec le Shanghai Port Football Club et a signé pour deux ans à Bologne.