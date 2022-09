Football : Ciel noir pour les Bleus

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Pour son ultime rencontre avant le Mondial, l'équipe de France a été punie par le Danemark (2-0) lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Didier Deschamps a dû composer avec de nombreuses absences et a lancé le 11 suivant : Areola - Pavard, Saliba, Upamecano, Badiashile, Mendy - Tchouaméni, Camavinga - Griezmann - Giroud, Mbappé. La défense française a subi les assauts danois et a cédé à la 34e minute, Kasper Dolberg ouvrant le score sur un service de Mikkel Damsgaard. Cinq minutes plus tard, Andreas Skov Olsen a doublé la mise d'une reprise précise. Les Bleus terminent leur campagne de Ligue des Nations par une nouvelle défaite et finissent troisièmes de leur groupe, loin de la Croatie et du Danemark.