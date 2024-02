Football : "Choc" entre Paris et Nice en quart de finale de Coupe de France

par Gary Cohen (iDalgo) Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a eu lieu jeudi soir. Une grosse affiche aura lieu entre le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1, et son dauphin, l'OGC Nice, au Parc des Princes. Lors du dernier tour, les Parisiens ont éliminé le Stade Brestois (3-1), tandis que les Niçois ont disposé de Montpellier (4-1). Deux autres pensionnaires de la première division française s'affronteront : l'Olympique Lyonnais, victorieux du LOSC (2-1), recevra le Racing Club de Strasbourg, tombeur du Havre (3-1). Qualifié après sa victoire à Sochaux (6-1), le Stade Rennais se déplacera chez le petit poucet de la compétition, Le Puy Football (National 2). Enfin, le vainqueur du match entre Rouen et Monaco, programmé ce jeudi soir, jouera contre Valenciennes (Ligue 2).