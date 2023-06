Football : Chelsea officialise l'arrivée de Christopher Nkunku

Football : Chelsea officialise l'arrivée de Christopher Nkunku













par Lucas Fontaine (iDalgo) Annoncé depuis plusieurs mois, le transfert de Christopher Nkunku vers Chelsea est désormais officiel. Le Français rejoindra les Blues en juillet prochain. "Avec Christo, je ne peux encore rien confirmer. Mais il y a beaucoup d'intérêt et beaucoup de discussions avec nous. Par conséquent, quelque chose se profile à l'horizon" déclarait récemment le directeur sportif du RB Leipzig, Max Eberl. Nul doute que le dirigeant allemand savait ce qui se tramait autour de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Après quatre saisons passées du côté de la Red Bull Arena, l'attaquant des Bleus, touché au genou au deuxième jour de la préparation et forfait pour le Mondial 2022, va ainsi poursuivre sa carrière du côté de Chelsea. "Chelsea est heureux d'annoncer que Christopher Nkunku rejoindra le club en provenance du RB Leipzig pour la saison 2023/24. Le joueur de 25 ans, qui a été sélectionné 10 fois en équipe de France, a signé un contrat de six ans qui débutera le 1er juillet", précise ainsi le communiqué du club. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le RB Leipzig et disposant d'une clause libératoire à 60 millions d'euros, Christopher Nkunku était la priorité absolue du mercato des Blues.