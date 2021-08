Football : Chelsea écrase Crystal Palace, Leicester et Everton en contrôle

par Baptiste Marin (iDalgo)

Vainqueur de la Supercoupe d'Europe cette semaine, Chelsea a parfaitement lancé samedi son championnat. Les hommes de Thomas Tuchel ont facilement disposé (3-0) de Crystal Palace, entraîné par Patrick Vieira, à l'occasion de la première journée de Premier League. Grâce à un but signé Jamie Vardy (41e), Leicester démarre sa saison par une courte victoire sur sa pelouse face à Wolverhampton (1-0). Rafael Benítez peut respirer. Le nouveau coach d'Everton a vu son équipe être menée au score par Southampton avant de voir ses joueurs réagir et finalement s'imposer (3-1) à Goodison Park. Avec un but de Neal Maupay (73e), Brighton débute sa saison par un succès sur le terrain de Brighton (2-1). Dans la dernière rencontre de l'après-midi, le promu Watford a signé une belle victoire face à Aston Villa (3-2).