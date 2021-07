Football : Caen et le Paris FC assurent, Toulouse tenu en échec

par Baptiste Marin (iDalgo)

Après le match nul (1-1) entre Bastia et Nîmes en début d'après-midi, huit matchs étaient au programme du multiplex samedi soir de la première journée de Ligue 2. Auteur d'un triplé, Alexandre Mendy a porté le Stade Malherbe de Caen vers une victoire facile sur Rodez (4-0). L'avant-centre a signé un " hat trick " lors de la première période (2e, 19e, 38e). Les Caennais prennent les commandes du classement, en compagnie du Paris FC. Les Parisiens ont largement dominé Grenoble (4-0). Début de championnat plutôt timide pour Toulouse. Le TFC de Philippe Montanier a concédé le nul sur sa pelouse face à Ajaccio (2-2). Mené à la mi-temps, Auxerre est parvenu à renverser la situation pour finalement s'imposer face à Amiens (2-1). Grâce à un but de Lobry dans les derniers instants de la partie, Pau a pris les trois points de la victoire face à Nancy (2-1). Dans les autres rencontres de la soirée, Dunkerque et Quevilly-Rouen se sont quittés sur un nul (1-1), le Havre et Guingamp repartent avec un point chacun (0-0) et Valenciennes a été tenu en échec (0-0) par Niort.