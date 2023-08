Football : Buffon range les gants à 45 ans

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) A jamais dans la légende ! Après 28 ans et 1100 matchs disputés marqués par des plongeons et des arrêts, le portier italien Gianluigi Buffon a annoncé ce mercredi prendre sa retraite. Sur son compte Twitter, il remercie le football et ses acteurs pour le bonheur qu'ils lui ont procuré : "C'est tout le monde ! Tu m'as tout donnée. Je t'ai tout donné. On l'a fait ensemble". Le joueur, passé par Parme, la Juventus et le PSG, quitte le monde du ballon rond avec un palmarès bien fourni. Son titre le plus important reste celui de champion du monde obtenu en 2006 contre la France. Un seul mot : Grazie Gianluigi !