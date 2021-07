Football : Boris Johnson condamne les insultes racistes contre trois joueurs anglais

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - L'équipe d'Angleterre mérite d'être félicitée et pas d'être la cible d'attaques racistes sur les réseaux sociaux, a déclaré lundi le Premier ministre britannique, Boris Johnson, au lendemain de la défaite des "Three Lions" en finale de l'Euro de football.

"Cette équipe mérite d'être félicitée car ce sont des héros et non d'être insultée sur les réseaux sociaux", a écrit sur Twitter le chef du gouvernement.

"Ce qui se rendent responsables de ces attaques ignobles devraient avoir honte d'eux-même."

Dans la foulée de la défaite anglaise contre l'Italie, trois joueurs anglais, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, les trois footballeurs qui ont échoué lors de la séance de tirs au but, ont été conspués et visés par des attaques racistes sur plusieurs réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment.

(Reportage Michael Honden, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)