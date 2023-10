Football : Bobby Charlton est mort

Football : Bobby Charlton est mort













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Bobby Charlton, champion du monde de football avec l'Angleterre en 1966 et figure emblématique de Manchester United, est mort samedi à 86 ans, a annoncé le club mancunien. "Manchester United est en deuil après le décès de Sir Bobby Charlton, l'un des plus grands joueurs et des plus admirés dans l'histoire de notre club", a déclaré Manchester United dans un communiqué. Sa famille a déclaré qu'il était décédé "en paix dans les premières heures de la journée de samedi". Footballeur réputé pour sa frappe puissante, Bobby Charlton a été l'un des éléments majeurs de l'équipe d'Angleterre championne du monde sur son sol en 1966, le seul titre mondial jamais remporté par les "Three Lions". Il a inscrit 49 buts en 106 sélections pour l'Angleterre. Bobby Charlton a joué 17 ans pour Manchester United, marquant 249 buts en 758 matches, et il faisait partie de la génération des "Busby Babes" décimée dans un accident d'avion à Munich en 1958. Avec son club, il a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions, ancêtre de la Ligue des champions, trois titres de champion d'Angleterre et une FA Cup. (Rédigé par Rohith Nair et Martyn Herman, version française Bertrand Boucey)