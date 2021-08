Football : Benfica et le Sporting déroulent

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les favoris assurent lors de la troisième journée de Liga NOS. Benfica a attendu la toute fin de match pour prendre l'avantage et s'imposer face à Gil VIcente. Après un début de match poussif, les "Aigles" ont obtenu leur salut de Lucas Verissimo qui a ouvert le score (84') puis Grimaldo a creusé l'écart quelques minutes après (88'). Avec un match en plus, le Benfica est second du championnat. Dans l'autre match de la soirée, le Sporting Portugal, le rival du Benfica, s'est imposé à domicile 2 buts à 0 contre Belenenses. Inacio a ouvert le score dès le début de la rencontre (8'), puis Palhinha au retour des vestiaires a alourdi la marque (48') pour permettre au dernier champion du Portugal de gérer tranquillement son avance. Au classement, le Sporting Portugal prend la place de leader à la différence de but (+6 contre +5).