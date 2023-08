Football : Barcelone coiffe les Spurs au poteau

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Tottenham y était presque ! Pour leur dernier match amical, les Spurs tenaient la victoire face au FC Barcelone. A 10 minutes du coup de sifflet final, ils menaient 2-1 grâce au doublé du milieu Skipp (24 et 36ème), qui a répondu à l'ouverture du score, dès la 3ème minute, de Robert Lewandowski. Mais les Catalans ont pu compter sur leurs jeunes remplaçants pour inverser la tendance. Torres a remis les deux équipes à égalité à la 81ème avant que Fati, sur une passe de ce même Torres, donne l'avantage aux Blaugranas dans le temps additionnel (90). Ezzalzouli, 21 ans, a enfoncé le clou 2 minutes plus tard pour assurer un dernier succès au Barça avant la reprise du championnat le week-end prochain. Les hommes de Xavi iront à Getafe.