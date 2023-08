Football/Baisé forcé: La RFEF "s'apprête à licencier" le sélectionneur de l'équipe féminine - source

MADRID (Reuters) - La Fédération espagnole de football (RFEF) se prépare à licencier Jorge Vilda, l'entraîneur de l'équipe féminine championne du monde, confronté à une rébellion des joueuses alors qu'il refuse de démissionner, a déclaré une source proche de la Fédération jeudi. Jorge Vilda a soutenu Luis Rubiales, président de la RFEF suspendu après avoir embrassé sur la bouche et sans son consentement la capitaine de l'équipe d'Espagne, Jenni Hermoso, lors de la remise des médailles de la finale de la Coupe du monde de football le 20 août dernier. Nommé en 2015, Jorge Vilda a été contesté l'an dernier à son poste par quinze joueuses de l'équipe nationale, mais la plupart ont été écartées de la Coupe du monde et l'entraîneur est resté. Le nouveau conseil d'administration de la RFEF, constitué après la suspension de Luis Rubiales par la Fifa, l'instance dirigeante du sport mondial, a décidé de préparer la résiliation de Jorge Vilda, a déclaré la source interrogée par Reuters. Le conseil négocie également avec les joueuses de l'équipe féminine, en grève depuis l'incident lié à Luis Rubiales, pour obtenir leur retour sur le terrain. (Reportage Rédaction de Madrid, rédigé par Aislinn Laing ; version française Gaëlle Sheehan)