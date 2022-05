Football : Auxerre retrouve la Ligue 1, l'ASSE sort dans la confusion

par Mickael Pinta (iDalgo)

Auxerre retrouve la Ligue 1 dix ans après l'avoir quittée. Après son match nul à l'aller (1-1), les Bourguignons sont venus chercher leur montée aux tirs au but à Geoffroy Guichard dans un chaudron qui a laissé place au chaos. Après une première période vierge de but, Hamza Sakhi a ouvert le score de la tête à l'entrée de la surface qui s'est logée dans la lucarne de Bernardoni. Madhi Camara lui a répondu d'une déviation de la tête à la suite d'un corner repris par Enzo Crivelli. Plus frais physiquement, les Verts vont se montrer maladroits dans le dernier geste en fin de match et en prolongations. Aux tirs au but, Ryad Boudebouz, le premier tireur stéphanois voit son penalty repoussé par Donovan Leon alors que les Auxerrois ont été parfaits. Birama Touré, le capitaine auxerrois a inscrit le penalty de la montée qui a immédiatement précédé un envahissement de terrain de supporters furieux. Des fumigènes, des pétards et des feux d'artifice ont été jetés à Geoffroy Guichard et les joueurs ont rapidement dû être escortés aux vestiaires. Saint-Étienne accompagnera Bordeaux et Metz en Ligue 2 la saison prochaine et ne connaître pas une 19e saison dans l'élite.