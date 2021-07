Football : Au terme d'un match fou, la France arrache la victoire contre l'Afrique du Sud

par Arthur Cremers (iDalgo)

Quel match. Après avoir été menée à trois reprise, l'Équipe de France olympique de football s'est défaite de l'Afrique du Sud (4-3). Cela n'a pas été simple, au contraire, mais grâce à André-Pierre Gignac notamment, les Bleus maintiennent l'espoir d'une qualification. Le buteur des Tigres a d'abord répondu à l'ouverture du score de Kodisang (57e) avant d'égaliser une deuxième fois (78e) suite à la réalisation de Makgopa (72e). Comme on dit, jamais deux sans trois et APG a transformé un penalty à la 86e minute pour remettre les compteurs à zéro (3-3). Finalement, Téji Savanier a assuré un succès ô combien important à l'EDF dans le temps additionnel. Du gauche, le milieu offensif a offert les trois points aux siens. Les Français affronteront le Japon lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules afin de tenter d'obtenir un ticket pour les quarts.