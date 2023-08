Football : Arsenal remporte le premier trophée de la saison anglaise face à City

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) La malédiction continue ! Pour la troisième année consécutive, Manchester City s'incline en finale de FA Community Shield. Cette fois, c'est contre Arsenal. Les Gunners se sont imposés aux penaltys (4 Tab à 1) après un score nul de 1 partout lors du temps réglementaire. Les Skyblues peuvent avoir des regrets puisqu'ils ont ouvert le score à la 77ème minute grâce à Cole Palmer, remplaçant au coup d'envoi et se dirigeaient vers la victoire mais le Belge, Trossard en a décidé autrement. Il a remis les deux équipes à égalité à la 90+11. Les Mancuniens repartent de Londres bredouille mais vont devoir relever la tête avant leur premier match de Premier League, vendredi, contre Burnley.