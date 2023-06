Football : Antonetti et Strasbourg, l'histoire est terminée

par Edouard Guala (iDalgo) Un maintien et puis s'en va. Frédéric Antonetti a été informé ce mardi qu'il ne serait pas sur le banc strasbourgeois la saison prochaine. Arrivé en début d'année 2023, le Corse a ensuite redressé la barre malgré un effectif en perdition. Sous son aile, Strasbourg a enchaîné les bonnes performances en fin de saison, permettant aux partenaires de Morgan Sanson de s'extirper d'une situation compliquée. Dernièrement, le rachat du club par les Américains BlueCo a présagé l'arrivée d'un budget conséquent. Le prochain exercice devrait donc être mouvementé au nivaux des arrivées, tandis qu'un nouveau coach arrivera prochainement en Alsace.